BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 7.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 1,184.97 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 1,184.97 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.49, BIST Mali Endeks yüzde 0.36, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, yatay hareket eden borsanın, olumlu haber akışı desteğiyle kritik dirençte beklediğinin altı çizilerek, "Dünü kritik 1,180 desteğinde sonlandıran Borsa İstanbul'da yatay bir başlangıç görülebilir. Piyasalarda 'ikinci dalga" endişelerinin

konuşulduğu bu haftada dünya borsalarında hafif düzeltmeler görüldü. Düzeltmelerin devam etmesi halinde dahi küresel hisse piyasalarında risk açık modu devam ediyor. ABD borsaları 3 Kasım seçimleri öncesi rekor seviyelerine çok da uzak olmayan seviyelerden işlem görüyor" denildi.Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14: 30'da yıl sonu TÜFE beklentisi, yıl sonu dolar kuru beklentisi ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisine ilişkin beklenti anketini açıklayacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9235 lira ve en yüksek 7.9425 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.2717 lira ve en yüksek 9.3064 lirayı gördükten sonra, 9.30 – 9.31 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2274 lira ve en yüksek 10.2658 lirayı gördükten sonra 10.24 – 10.25 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17003 - 1.17155 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17375 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Tepki alışı bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları iki günlük satış sonrasında toparlanmaya çalışıyor. Demokrat lider Pelosi'nin 'Paket Ocak ayına kadar beklemeyecek' açıklaması sonrası ABD hisseleri kayıplarının çoğunu geri aldı. "Vaka sayısındaki artış nedeniyle yükselişe sınırlı katılan Avrupa borsaları satışta başı çekiyor. Salgına karşı alınan önlemlere ve ABD işsizlik başvurularındaki yükselişe rağmen, enerji bankacılık gayrimenkul gibi döngüsel hisselerin görece güçlü olması yatırımcıların halen 'büyüme umudunu' koruduğunu gösteriyor."Türkiye varlıkları küresel satış dalgasıyla birlikte gerilemeye devam ediyor. MSCI Türkiye yüzde 1.5 kayıpla gelişmekte olan hisse senetlerinden sınırlı negatif ayrıştı. "Yükselişe katılmayan banka hisseleri satış dalgasında sanayi hisselerinden daha çok değer kaybetmeye devam ediyor. " Doğalgaz rezervinde artış beklentisiyle yükselen enerji hisseleri satış dalgasında en çok değer kaybedenler arasında."Son dönemde yaşanan spekülatif hareketler nedeniyle doğalgaz rezervi konusundaki görüşümüzü tekrarlamak ihtiyacı duyuyoruz. "Doğalgaz rezervindeki artışı orta vadede cari açığımızı azaltarak Türk lirasını destekleyecek önemli bir gelişme olarak görüyoruz. "Enerji hisselerinin değerlemelerinde ise doğalgaz bulunduğu için önemli bir katkı öngörmüyoruz. "Ankara'nın süreci şeffaf bir şekilde yürütme çabalarına rağmen enerji hisselerinde spekülatif bir oynaklık görüyoruz."ABD ve Asya borsalarındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir açılış öngörüyoruz. "Tepki alışının devam edip etmeyeceği ABD vadelileri ve Avrupa borsalarının seyrine bağlı olarak belirlenecek.

"Endeks için destek ve direnç olarak 1,120 ve 1,200 seviyeleri öne çıkıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı