BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 8.16 lirada
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BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 8.16 lirada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 8.16 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.35 yükselişle 1,380 puanda başladı.

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 Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.35 yükselişle 1,380 puanda  başladı. Dövizler de, Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda, geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.

Yapılan anketlerde büyük çoğunlukla Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması beklenirken, az sayıda analist de 0.5 - 1.0 puanlık indirim beklediğini belirtiyor. Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek. 

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1377 lira ve en yüksek 8.1754 lirayı gördükten sonra, 8.16 – 8.17 lira aralığında,euro en düşük 9.6790 lira ve en yüksek 9.7349 lirayı gördükten sonra, 9.71 – 9.72 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1851 lira ve en yüksek 11.2452 lirayı gördükten sonra 11.23 – 11.24 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18829 - 1.19163 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18850 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Piyasalar kapatma senaryolarını fiyatlıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD hisseleri hızlı yükseliş sonrası sınırlı kar satışıyla geriliyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi ABD tahvil faizlerinde ve dolarda yukarı yönlü bir seyir görülüyor. Ancak risk iştahında bir bozulma yok."Gelişmekte olan piyasalarda salgının hızlanmaya başladığı Asya ülkeleri ağırlıklı bir satış görülüyor. Çin, Hindistan ve Endonezya en çok değer kaybeden piyasalar arasında. Doğu Avrupa ve Rusya pozitif ayrışıyor."Yükselişe katılamayan Türkiye varlıkları düşüşte dünyaya göre daha az değer kaybediyor. Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi Türk lirası iyi performans gösteren gelişmekte olan para birimleri arasında yer alıyor. Bu sayede MSCI Türkiye görece az değer kaybediyor."Borsa İstanbul'da üçüncü dalga ve kapatma senaryolarının güçlenmesi nedeniyle bir ayrışma yaşanıyor. Dünkü satış dalgasında, Migros, Sok Menkul gibi gıda perakendesi hisseleri ve Tat Gıda, Kerevitaş, Pınar Et, Pınar Süt gibi gıda hisseleri pozitif ayrıştı. Salgına karşı ilave önlem alınıp alınmayacağı bugün saat 15: 00'te başlayacak kabine toplantısı sonrası netleşecek."Sert düşüş sonrasında Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz. Endeks için 1,350 destek 1,400 direnç olarak öne çıkıyor. 1,350 seviyesinin altına gerilemenin zarar durdur olarak kullanılmasını öneriyoruz."Rusya'nın Türkiye uçuşlarını geçici olarak kısıtlama kararı alması nedeniyle havacılık hisselerinde satış baskısı artacak. Ruslar genelde Antalya'yı tercih ettiği için Tav hisselerinde satış daha sert olur. THY ve Pegasus hisseleri de olumsuz etkilenir. Teknik bültende Kardemir ve Şok hisseleri öne çıkıyor."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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