BİST nedir? BİST 100 endeksi ne demek? Borsa İstanbul ne zaman kuruldu?
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BİST nedir? BİST 100 endeksi ne demek? Borsa İstanbul ne zaman kuruldu?

Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edne ve etmeyen tüm çevreler tarafından işitilen BİST ne demek merak ediliyor. Borsada yatırım yapmak isteyenlerin özellikle yakından takip ettiği BİST endeksleri neticesinde ülke ve sektörlerin durumunu takip etmek mümkün. BİST endeksi nedir?

BİST nedir? BİST 100 endeksi ne demek? Borsa İstanbul ne zaman kuruldu?
07.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:34

Borsa İstanbul (BİST), ilk olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla 1985 yılında açıldı. Sermaye piyasasında faaliyet yürüren kurum, Türkiye'nin sermaye piyasalarını daha etkin hale getirmek amacıyla kuruldu. BOrsa İstanbul tarihi haberimizde.

BİST NEDİR?

Borsa İstanbul ya da BİST, Türkiye'de 1985 yılında ilk olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla açılan ve 2013'te "Borsa İstanbul" olan, sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti veren kurumdur. 5 Nisan 2013 tarihinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı, "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Borsa İstanbul, sermaye piyasasında yer alan borsaları tek bir kurum adı altında toplamayı amaçlamıştır.

BİST 100 NE DEMEK?

BIST 100, BIST Endeksleri arasında yer alan, piyasa ve işlem hacmi bakımından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçümler. İşlem gören şirketler arasından seçilerek oluşturulan BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar.

Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel göstergedir. Borsanın düşme ve yükselme yorumları da BIST 100 endeksi dikkate alınarak yapılır.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN KURULDU?

6 Ekim 1983 tarih ve 18183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK", Türkiye'nin sermaye piyasalarını daha etkin hale getirmek perspektifi ile Türkiye'de menkul kıymet alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesine elverişli ortam yaratmak amacıyla Türkiye'deki borsaların kuruluş esas ve şartlarını düzenlemek olan görevi ve ilk olarak İMKB adıyla 6 Ekim 1984 tarih ve 18637 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" ile Türkiye'de menkul kıymetler borsalarının kuruluş, çalışma, denetlenme ve borsada alım satım esasları ile borsa üyelerinin kuruluş, çalışma ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. İlk işlemler 3 Ocak 1986 tarihinde 19 hisse senedi ile başladı. 13 Haziran 2017 tarihinde BİST 100 endeksi 100.000 puanı gördü.

27.07.2020 tarihinden itibaren endeks 23 yıl önceki haline döndürülerek iki sıfır atılmıştır.

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