BIST 100 endeksi neden değer kaybetti? SON DAKİKA!

BIST 100 endeksi haftaya %2,80 oranında düşüşle başladı. Peki, BIST 100 endeksi neden değer kaybetti? Hangi gelişmeler bu düşüşü tetikledi? Ekonomik ve siyasi faktörlerin etkisiyle hareketlenen piyasalar, yatırımcılar açısından dalgalı bir seyir izlemeye başladı. İşte BIST 100 endeksinde yaşanan son dakika düşüşünün arka planı ve piyasalara etkileri…

BIST 100 ENDEKSİ NEDEN DEĞER KAYBETTİ?

7 Nisan 2025 itibarıyla BIST 100 endeksi, güne %2,80'lik bir düşüşle 9.117 puandan başladı. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel ticarette belirsizlik yarattı ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oldu.

BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul da bu küresel gelişmelere paralel olarak değer kaybetti. Özellikle bankacılık sektörü hisselerinde yaşanan sert satışlar dikkat çekti. Banka hisselerinde ortalama %3,61 oranında bir kayıp gözlendi.