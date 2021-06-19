Bismil Belediyesi, 9 özel eğitim sınıfı açtı
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Bismil Belediyesi, 9 özel eğitim sınıfı açtı

Bismil Belediyesi, 9 özel eğitim sınıfı açtı
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Bismil Belediyesi tarafından özel eğitime ihtiyaç duyan ilkokul çağındaki çocuklar için 9 ilkokulda özel eğitim sınıfı açıldı.

Bismil Belediyesi tarafından özel eğitime ihtiyaç duyan ilkokul çağındaki çocuklar için 9 ilkokulda özel eğitim sınıfı açıldı.

Bismil Belediyesinin katkılarıyla açılan sınıfların açılışına, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Türkmen, rutin çalışmaları dışında sosyal belediyecilikte olduğu gibi çocukların eğitimleri için de çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra sınıfların açılışı yapıldı.

Öte yandan Türkmen, ilçede bulunan minik tekvando sınıfını ziyaret ederek, öğrencilere tekvando malzemeleri hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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