Bisikletliler güvenli seyahat edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bisikletliler güvenli seyahat edecek

08.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:23
Bisikletliler güvenli seyahat edecek

Düzce Belediyesi'nin 2020 yılının teması olan "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" kapsamında bisiklet yolu yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Düzce Belediyesi'nin 2020 yılının teması olan "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" kapsamında bisiklet yolu yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bisiklet yolu yapım çalışmalarının İstanbul Caddesi ve Hastane Caddesi olmak üzere şehrin işlek yerlerinde devam ettiği belirtildi.

Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Caddesi'nin devamında Kuyumcuzade Bulvarı kavşağı ve Hastane Caddesi yönüne doğru eksik olan kısımların tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'de yaygın ulaşım aracı olarak tercih edilen bisiklet kullanımını daha fazla desteklemek için gereken her şeyi yaptıklarını vurgulayarak "Şehrimizin dört yanını bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz, bunu her fırsatta dile getiriyoruz. İlimiz yapısı itibarıyla sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına uygun. Belirlediğimiz noktalarda oluşturduğumuz bisiklet yolları sayesine her yaştan vatandaşımız güvenli bir biçimde yolculuk edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şehrazat Hazal Kaya Cem Yılmaz Aslıhan Gürbüz
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Türk Milli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bisikletliler güvenli seyahat edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 10:26:33. #1.14#
title