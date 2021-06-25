Bisiklet Festivali Start Aldı
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Bisiklet Festivali Start Aldı

Bisiklet Festivali Start Aldı
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Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet Gurubu tarafından bu yıl 2. 'si düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali Eğirdir Altınkum Plajından start aldı.

Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet Gurubu tarafından bu yıl 2. 'si düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali Eğirdir Altınkum Plajından start aldı.

Aksu, Sütçüler ve Manavgat Köprülü Kanyon'da son bulacak 3 günlük festivalin başlangıcı Eğirdir Altınkum Plajından yapıldı ve festivale 7 ülke, 57 şehir ve 240 bisikletçi katılıyor. Sporcular üç gün boyunca 172 km'lik parkurda pedal basacaklar.

Eğirdir Altınkum Plajından startı verilen etkinlikte Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün bisikletçileri yalnız bırakmadı.

Bisikletçileri Eğirdir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Kaymakam Adem Çelik "Eğirdir'imizin güzelliklerini hep beraber keşfedeceğiz" dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de, güzel bir organizasyon düzenlendiğini aktararak, "Isparta Belediyemize, organizasyonda emeği geçen tüm sporcularımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organizasyonun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını diliyorum" görüşlerinde bulundu.

Bisikletçileri Isparta'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, "Bu sene sizi yine gül bahçelerinde ağırlayıp veya bir sonraki yıl lavanta bahçeleriyle start vereceğimiz inşallah bu uluslararası bisiklet festivalimizi daha renkli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Eğirdir'imizin elması, Uluborlu'muzun kirazı, Isparta'mızın gülü, Kuyucak'ın lavantasıyla en güzel şekilde sizlere unutamayacağınız gül gibi bir gün yaşatmayı taahhüt ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ardından bisikletçiler festivalin ilk pedalını Eğirdir Altınkum Plajından bastı. Bisikletçiler, ada turunun ardından Aksu ve Sütçüler'e doğru yola çıkarken, festival Manavgat Köprülü Kanyon'da son bulacak.

Kaynak: Habermetre

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