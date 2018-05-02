Biruni'den Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

Biruni Üniversitesi, mezunlarının eğitiminin güncel ve sürekli olmasına yönelik düzenlediği Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı'nın ikincisini gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni, her yıl mezun ettiği öğrencilerine Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı düzenleyerek, mezuniyet sonrasında da öğrencilerine destek vermeye devam edioyr.

Tüm mezunlarını okula davet ederek Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı düzenleyen üniversite, öğrencilere bilgi güncelleme eğitimi verdi. Etkinlikte Mardin ve Şanlıurfa'daki mezunlarla canlı video bağlantısı kurulurken, program sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

Etkinlikte konuşan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, mezunlarla bu kadar uzaktayken görüşmenin mutluluğunu belirterek, "Bu bir gönül işi, bir işi yaparken canla başla çalışırsanız işe ruhunuzu katarsanız, çok çalışırsanız elinizden hiçbir şey kurtulamaz." ifadelerini kullandı.

İŞKUR Beyoğlu İlçe Müdürü Zeynep Kıratlı ise iş hayatına yeni başlayan mezunlara İŞKUR'un yapmış olduğu faaliyetleri anlatarak mezunlara verdikleri desteklerden bahsetti.

Öğleden sonraki ikinci oturumda mezun verilen farklı programlara özel bilgi güncelleme eğitimi gerçekleştirildi.