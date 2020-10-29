Birlikten güç doğar

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'nın Fiskobirlik'e gerçekleştirdiği ziyarette iki kurumun yanı sıra diğer Birliklerle de işbirliği oluşturma konusunda fikir birliğine varıldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'nın Fiskobirlik'e gerçekleştirdiği ziyarette iki kurumun yanı sıra diğer Birliklerle de işbirliği oluşturma konusunda fikir birliğine varıldı.

Kendi sektörlerinin iki lider kuruluşu Marmarabirlik ve Fiskobirlik diğer birliklere örnek olacak bir adım attılar. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Pazarlama Müdürü Tuncay Kural Fiskobirlik'i ziyaret etti. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı ziyarette, iki kurumun işbirliği alanları, üretici için atılacak adımlar ile Türk tarımını küresel tarım piyasasında öne çıkartabilecek projeler görüşüldü.

Bu önemli ziyarette taraflar, 'Birlikten Kuvvet Doğar' anlayışı ile Türkiye genelinde diğer tarım satış kooperatif birlikleri ile bir araya gelinmesi, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, tarımsal üretimde kooperatiflerin önemi ve üreticinin birlikler üzerinden desteklenmesi ve birliklerin mali yapılarının güçlendirilmesi için devlet desteği verilmesi konularında fikir alış verişinde bulundu.

Fiskobirlik'in son yıllarda yaptığı başarılı çalışmalarla fındık üreticisinin yanında olduğunu göstermiştir diyen Hidamet Asa, "Fiskobirlik'in her geçen gün alımlarını artırdığını, ihracat noktasında da yeni bir yapılanma modeline giderek gücüne güç kattığını görmek bizleri mutlu etmektedir. Fındık üreticisi adına da sevincimizi paylaşmak isteriz" diye kaydetti.

Asa, "Marmarbirlik ile Fiskobirlik arasında teknik altyapı olmak üzere, her türlü bilgi alış verişi ve işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. 'Fiskobirlik Marmarabirlik ele ele' sloganı kapsamında diğer Birlikleri de bu halkaya dahil ederek, ürecimiz adına güçbirliği oluşturulması, Türk tarımına ve tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır. "dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise "Marmabirlik, hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir marka haline geldi. Bu konum herkes gibi bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Sayın Başkan ve Marmarabirlik'i başarıları nedeniyle kutluyorum. Bir Kooperatif Birliğinin bu noktalara gelmesi herkes gibi bizler adına da gurur verici. Bu başarılar inanıyorum ki katlanarak devam edecek" diye konuştu.

Lütfi Bayraktar, Marmarabirlik ve Fiskobirlik'in Türkiye'de Kooperatifçiliğin lokomotif unsurları olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizde kooperatifçiliği daha ilerilere taşıyabilmek, sorunlarını daha yüksek sesle dile getirebilmek adına, ivedilikle tüm birlikler bir araya gelmeli ve ortak bir payda oluşturulmalıdır. Fiskobirlik ve Marmarabirlik olarak bizler, bir güç birliği oluşturmak ve bunun sürdürülmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. En kısa sürede bu konuda da gerekli adımları inşallah atacağız."

Ziyaretin anısına Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Fiskobirlik Başkanı Lütfü Bayraktar'a gemi figüründen oluşan İznik çinisi hediye etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sinan Balcıkoca