Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: Çin'e giden ilk ihracat treni Maltepe'den döndü
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Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: Çin'e giden ilk ihracat treni Maltepe'den döndü

09.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:30
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: Çin'e giden ilk ihracat treni Maltepe'den döndü

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), 4 Aralık saat 14.00'te düzenlenen törenle Kazlıçeşme istasyonundan hareket ederek Çin'e ihraç ürün taşıyacağı belirtilen ilk ihracat treninin Maltepe İstasyonu'ndan Halkalı Garı'na geri getirildiğini ileri sürdü.

Türkiye'den Çin'e ürün taşıyan ilk ihraç treni 4 Aralık, Cuma günü Kazlıçeşme istasyonundan Çin'in Xi'an şehrine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlandı. Uğurlama töreninin ardından açıklamada bulunan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, trenin Maltepe'den Halkalı'ya geri döndüğünü ve ortadan kaybolduğunu ifade etti. Sendikanın açıklamasında, Çin'e doğru yola çıktığı belirtilen ihracat treninin aslında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki istasyonda durduğu, ardından Halkalı'daki gara götürüldüğü öne sürüldü.

SENDİKANIN İDDİASI KAFA KARIŞTIRDI

Sendika sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çerkezköy'deki (bir) firmanın vagonlarına buzdolabı yüklü konteynerler yüklenerek oluşturulan tren Kazlıçeşme İstasyonu'ndan getirilmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Çin'e tren gönderiyoruz" diye tören yaptırılmış, tren Marmaray'dan geçirilmiş, Maltepe İstasyonu'nda üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Gar'a getirilmiştir.''

BAKANLIK TRENİN YOL HARİTASINI PAYLAŞMIŞTI

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin 4 Aralık Cuma günü İstanbul'dan yola çıkacağı belirtilmişti. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak trenin, 8693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı ifade edilmişti. Açıklamada, "İlk kez Çin'den yola çıkan ve ülkemizin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Kasım 2019'da Avrupa'ya, Prag şehrine ulaşan transit tren sonrasında Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletilmiştir. Bu kez ihraç yükü taşıyan ilk tren Türkiye'den Çin'e hareket etmektedir. Ülkemiz Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" ifadesine yer verilmişti.

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