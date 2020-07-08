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Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi

Bir zamanların zam şampiyonu olan soğan, haziran ayında bir lira sınırını gördü. Haziran ayı itibariyle toptancı hallerinde soğanın kilo fiyatı bir lira 9 kuruşa kadar geriledi.

08.07.2020 07:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:08

Türkiye Halcileri Federasyonu, sebze ve meyvelerin haziran ayı fiyat karnesini çıkardı. Birçok üründe fiyatların düştüğü görülen çalışmaya göre, ocak ayı itibariyle 1 lira 4 kuruş olan havucun haziran ayı fiyatı 1 lira 70 kuruş oldu. Yıllık ortalamada ise havucun ortalama fiyatı 1 lira 48 kuruş oldu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre ocak ayı kilogram fiyatı 1 lira 66 kuruş, nisan ayı fiyatı 3 lira 3 kuruş olan patates, haziran ayında ise 1 lira 88 kuruştan satıldı. Patatesin ortalama kilo fiyatı da 2 lira 20 kuruş seviyesinde oldu.

Bir zamanların zam şampiyonuydu! Fiyatı bir lira oldu

SALATALIK 79 KURUŞ OLDU

Salatalık ise bir liranın altına indi. Şubatta 4 lira 81 kuruştan satılan salatalığın fiyatı haziranda 79 kuruş oldu. Ocakta 3 lira 53 kuruştan satılan domates ise, haziran itibariyle 1 lira 70 kuruştan hallerde satışa sunuldu. Benzer bir düşüş patlıcanda da görüldü. Şubatta 5 lira 20 kuruş olan patlıcanın fiyatı 1 lira 56 kuruşa indi. Patlıcanın 6 aylık ortalama fiyatı da 3 lira 25 kuruş oldu.

Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
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