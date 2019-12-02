Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm Fragmanı
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de.
02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de...
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Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm Fragmanı