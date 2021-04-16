Sanata merak salan Volkan Demirel'in koleksiyonuna yaptığı harcama milyonu aştı

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü ve eski kalecisi Volkan Demirel, bir süredir eşiyle birlikte tablo koleksiyonuna büyük harcama yapıyor. Demirel ailesinde bulunan eserlerin değerinin milyonu aştığı öğrenildi. F.Bahçe'nin yardımcı antrenörü Demirel, kulüp dışındaki süresini yoğun bir şekilde atölyede geçiriyor.

Volkan Demirel sanat aşkı için büyük zaman harcıyor, kazancını hobisinde değerlendiyor. Eşi Zeynep Demirel'le değeri 150-200 bin TL'leri bulan tabloları satın alan Volkan'ın koleksiyonun değerinin milyonu aştığı aktarıldı. Sanatçı arkadaşlarının yönlendirmeleri sayesinde kendisi de çeşitli eserler üretiyor. Demirel, kulüp dışındaki süresini atölyesinde geçirmekten keyif alıyor.

INSTAGRAM SAYFALARI VAR

Volkan ve Zeynep çifti, sanat eserleri için de bir süre önce Instagram hesabı açmıştı. 2 bin 824 takipçisi olan sayfada Demirel çiftine ait eserler yer alıyor. Futbol sahalarında daha çok olaylarla anılan Volkan Demirel'in bu tutkusu oldukça şaşırttı.