Bir ömre bu kadar gol nasıl sığar! Ronaldo kariyerinde 801. kez fileleri havalandırdı

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, bıraktığı yerden gollerini sıralamaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Arsenal ağlarını 2 kez havalandırarak kariyerinde inanması güç bir gol sayısına ulaştı.

ARSENAL AĞLARINA İKİ GOL BIRAKTI

Premier Lig'in 14. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Manchester United, sahasında ağırladığı Arsenal'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede Londra ekibinin ağlarını 2 kez havalandıran Portekizli yıldız, kariyerinde 801. golünü atma başarısı gösterdi.

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