Bir ömre bu kadar gol nasıl sığar! Ronaldo kariyerinde 801. kez fileleri havalandırdı - Haberler Spor
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Bir ömre bu kadar gol nasıl sığar! Ronaldo kariyerinde 801. kez fileleri havalandırdı

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-2 mağlup etti. Londra ekibinin ağlarını 2 kez havalandıran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kariyerinde 801. golüne ulaştı.

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, bıraktığı yerden gollerini sıralamaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Arsenal ağlarını 2 kez havalandırarak kariyerinde inanması güç bir gol sayısına ulaştı.

ARSENAL AĞLARINA İKİ GOL BIRAKTI

Premier Lig'in 14. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Manchester United, sahasında ağırladığı Arsenal'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede Londra ekibinin ağlarını 2 kez havalandıran Portekizli yıldız, kariyerinde 801. golünü atma başarısı gösterdi.

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