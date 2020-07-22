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Bir kurban hisse bedeli 1600 TL

Hayat Ağacı Derneği bir kurban hisse bedelini 1600 TL olarak belirlerken, kurban kesimlerini kamera kaydına alarak bağışçılara ulaştırıyor.

Bir kurban hisse bedeli 1600 TL
22.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:56

Hayat Ağacı Derneği bir kurban hisse bedelini 1600 TL olarak belirlerken, kurban kesimlerini kamera kaydına alarak bağışçılara ulaştırıyor.

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği vekaletle Kurban Kampanyası kapsamında bu yıl bir kurban hisse bedelini tüm masraflar dahil 1600 TL olarak belirledi. Hayırseverler, dernek merkezinde makbuz karşılığında 28 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar kurban hissesi bağışlayabiliyor. Öte yandan kurban bağışı yapacak vatandaşlar www.hayatder.org adresindeki kurban hesabına, hisse bağışı yapabiliyor.

İhtiyaç sahipleri yılın 12 ayında limitleri dışında kurban eti alabilecek

Hayat ağacı derneğinden yapılan açıklamada "Kurban alımları, her yıl olduğu gibi bu yıl da veteriner hekim kontrolünde ve komisyon nezaretinde yapılacak. Ayrıca bağışçılardan isteyenlere 5 kg kemiksiz kurban eti verilecek. Kurban payları, bayramın ikinci günü saat 11.00'den itibaren dernek merkezinden teslim edilecek. Kurban hissesi bağışlayan hayır sahiplerinin, dernek merkezi ya da havale yaptıklarında belirttikleri irtibat numaralarından hizmetin işleyişi ilgili bilgilendirme yapılacak. Kurban kampanyasıyla ilgili süreç mesaj yolu ile bağışçılara bildirilecek. Kurban kesimleri, kamera kaydına alınacak ve bağışçılara ulaştırılacak. Hayat Ağacı Derneği'ne bağışlanan kurban etleri sayesinde Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahipleri, yılın 12 ayında aldıkları gıda ürünlerinin yanı sıra, limitleri dışında tercihlerine göre kemikli veya kemiksiz kurban eti alabilecekler" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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