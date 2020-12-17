Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi
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Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi

17.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:27

Bayern Münih'li Alphonso Davies'in yer aldığı fotoğrafa ırkçı yorumda bulunan takipçiye kulüp başkanı Herbert Hainer, "Biz kozmopolit bir kulübüz. Asla hiç bir şekilde ırkçılığa karşı tolerans göstermeyeceğiz" açıklamasıyla tepki gösterdi. Geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında da ırkçılık olayı yaşanmıştı.

Bayern Münih'in 20 yaşındaki futbolcusu Alphonso Davies'in kendisi gibi futbolcu olan kız arkadaşı Jordyn Huitema, ağustos ayında Davies ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu fotoğrafa geçtiğimiz hafta ırkçı bir yorum geldi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, yapılan ırkçı yorumlara çok sert tepki göstererek kulübün kozmopolit olduğunu ve asla hiç bir şekilde ırkçılığa karşı tolerans göstermeyeceklerini söyledi. Futbolun insanların arasında bağ oluşturduğunu vurgulayan Hainer, Bayern kulubü olarak buna her zaman katkı sağladıklarını dile getirdi.

Anne ve babası Liberyalı olan Daives, birkaç gün önce söz konusu fotoğrafı paylaşıp, bu ırkçı yorumlar kız arkadaşımın fotoğrafının altına yazılan yorumlardır ve bunlar kendisine atılan mesajladır açıklaması ile ırkçı yorumları ifşa etti.

Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi
Alphonso Davies ve Jordyn Huitema

"HEPİMİZ BİR IRKIN PARÇASIYIZ"

Bu paylaşımın ekran görüntüsünü alan futbolcunun kız arkadaşı Huitema fotoğrafı "Eğer gördüğümüz tek şey birbirimizin ten rengiyse dünyada hiçbir zaman güzel bir şey görmeyeceğiz. Hepimiz bir ırkın parçasıyız. İnsan ırkı" başlığı ile paylaştı.

Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi

TİŞÖRTÜYLE KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Davies, kulubü Bayern'in ırkçılığa karşı başlatmış olduğunu "Red Against Racism" kampanyasına destek vermek için üzerinde Red Against Racism yazan bir tişörtle çektiği fotoğrafı paylaştı.

Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi
Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi
Haber Yorumları (3)
ERGUN: Turkiyede yapilsa bu olayin ustunu ortmek icin herseyi yaparlar.
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CANMEN: Bayern Münihin tüm Altyapi Hoca ve Calisanlari Irkcilarin ve Yabanci Düsmanlarinin Önde Gidenleri. . . heleki Türklere karsi ve bunu ap acik sergiliyorlar. . . !!!
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ERGUN: Sende baska takimi Sev o zaman
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