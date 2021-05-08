Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi
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Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ankaragücü deplasmanında işlerin yolunda gitmediğini görünce 35. dakikada sürpriz bir hamle yaparak oyuncu değişikliğine gitti. Mert Hakan'ı çıkarıp 35'te Gökhan'ı sahaya süren Emre Belözoğlu, takımının maça tutunmasını ve galibiyetin gelmesini sağladı. Bu değişiklikten sonra Fenerbahçe peş peşe pozisyonlarla Ankaragücü'nü ablukaya aldı.

Süper Lig 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, 3. dakikada kalesinde gördüğü golle şaşkına uğrarken, ilk yarıda bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Ankaragücü ilk yarım saatte bulduğu ataklarla Fenerbahçe'yi tedirgin etti.

ANKARAGÜCÜ İKRAMLAR

Organize hücum geliştirmekte zorlanan sarı lacivertliler, Alper Potuk'un 3. dakikada attığı golle geriye düştü. Golden sonra da oyunu dengeleyemeyen Fenerbahçe, Ankaragücü'nün farkı artırma şanslarını değerlendirememesiyle nefes aldı.

JET HAMLE

Ancak hücumda bir türlü verimli olamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan 35. dakikada jet bir hamle geldi. Genç teknik adam, Mert Hakan Yandaş'ı oyundan alarak sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü. Sağ bekte görev yapan Ozan Tufan ise, orijinal bölgesi olan orta sahaya geçti.

MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ

Emre Belözoğlu'nun bu hamlesinden 7 dakika sonra Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Enner Valencia'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Ozan Tufan, takımını 1-1'lik beraberliğe taşıdı. Fenerbahçe maçtaki ikinci şutunda golü bulurken, ilk isabetli şut da oyundan çıkan Mert Hakan Yandaş'tan gelmişti.

Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi
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