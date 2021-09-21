Sosyal medya bunu konuşuyor! Serdar Ali Çelikler, 'Büyük transfer' diye tanıttığı futbolcuyu yerden yere vurdu - Haberler Spor
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Serdar Ali Çelikler, "Büyük transfer" diye tanıttığı futbolcuyu yerden yere vurdu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, YouTube mecrasında yorumculuk yaptığı Vole kanalında bir hafta içinde kendisiyle çelişen yorumlara imza attı. Çelikler, geçen hafta "Büyük transfer, çok büyük iş" dediği Berisha transferini Başakşehir maçından sonra yerden yere vurdu. Çelikler'in hızlı fikir değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-Lacivertliler'in transferin son döneminde Salzburg'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha, gelişiyle büyük sükse yaratmıştı. 23 yaşındaki potansiyelli futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, yorumcuların takdirini toplamıştı. Ancak kısa süre içinde bu hava değişti. Önemli kitlesi olan yorumcu Serdar Ali Çelikler'in de çok sert şekilde fikirlerini ve tahminlerini değiştirmesi dikkat çekti. Çelikler, Berisha'yı "Çok büyük transfer" diyerek kitlesine tanıtmıştı.

"YENİ BİR KEMAL ADEMİ"

TürkSpor TV'nin Vole kanalından alıntıladığı görüntülerde Serdar Ali Çelikler'in bir hafta içinde görüşlerinde yaşadığı değişime vurgu yapıldı.

Çelikler geçen haftaki yorumlarında Berisha için, "Çok iyi transfer. Bu yaşta büyük iş" derken, Başakşehir maçından sonra "İkinci bir Kemal Ademi vakası. Samatta gibi nasıl mutlu etmeye çalıyorsanız çalışın, mutlu olmayacak" ifadelerini kullandı, sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan dönüş

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan dönüş

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan dönüş

Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan dönüş

Sosyal medya bunu konuşuyor! Serdar Ali Çelikler,
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Sosyal medya bunu konuşuyor! Serdar Ali Çelikler, 'Büyük transfer' diye tanıttığı futbolcuyu yerden yere vurdu - Haberler Spor
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