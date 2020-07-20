Bir dönem Avrupa Ligindeydi! Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
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Bir dönem Avrupa Ligindeydi! Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü

2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, Süper Lig'den sonra TFF 1. Lig'e de veda etti. Osmanlıspor bir dönem ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmişti.

Bir dönem Avrupa Ligindeydi! Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
20.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:44

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de 2019/20 sezonunu 30 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen üçüncü takım oldu. Böylece, Türkiye'yi 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve son 32 turuna kalarak tarihi bir başarı elde eden Osmanlıspor, Süper Lig'in ardından TFF 1. Lig'e de veda etmiş oldu.

OSMANLISPOR, TFF 2. LİG'E DÜŞTÜ

TFF 1. Lig'de 2019/20 sezonunu 30 puanla 16. sırada tamamlayan Osmanlıspor, Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu. Son maçında Ekol Hastanesi Balıkesirpor ile karşılaşan ekip, sahadan 4-3 galip ayrılmasına rağmen, Boluspor'un Eskişehirspor'u mağlup etmesiyle TFF 2. Lig'in yolunu tuttu. Ankara temsilcisi, 4 sene önce Avrupa'nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyordu.

AVRUPA LİGİ'NDE GRUPTAN LİDER ÇIKMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde 2016/17 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atan Osmanlıspor, önce zirveyi, sonra da dibi gördü. Süper Lig'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek ligi 5. bitiren Osmanlıspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Osmanlıspor, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu zirvede tamamlayarak tarihi bir başarıya ulaştı.

Sahasında Steaua Bükreş ve Zürih'i 2-0 mağlup eden mor-sarılı ekip, Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Villarreal'i 2-1 yenme başarısı gösteren Osmanlıspor, Zürih ve Steaua Bükreş'e 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Başkent temsilcisi, bu sonuçların ardından topladığı 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kaldı.

2017/18 SEZONUNDA SÜPER LİG'DE VEDA ETTİ

Düşüşü bir türlü durduramayan başkent temsilcisi, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti. Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de 2018-2019 sezonuna daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi başarılar elde ettiği Mustafa Reşit Akçay ile başladı ancak işler istenildiği gibi gitmedi. Geçen sezonun ilk 11 haftasında Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 13 puan toplayabilen mor-sarılı ekip, Osman Özköylü'nün teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından farklı bir kimliğe kavuştu.

Özköylü yönetiminde 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Osmanlıspor, 23. hafta sonunda liderlik koltuğuna otursa da sezonu 4. sırada bitirdi. Play-off'ta Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonucu elenen başkent temsilcisi, Süper Lig biletini alamadı.

LİSANS ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEDİ, PUANI SİLİNDİ

Yönetimsel problem yaşayan, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Osmanlıspor, ulusal lisans şartlarını yerine getiremediği için sezon içinde 3 puan silme cezası aldı. Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir ve son olarak Ali Güneş'in çalıştırdığı başkent temsilcisi, genç futbolcularıyla lige tutunamadı.

Mor-sarılı ekip, 33 puana sahip Boluspor'un gerisinde TFF 1. Lig'i 30 puanla 16. sırada tamamladı ve bir alt lige düştü. Osmanlıspor, puan silme cezası almamış olsa ikili averajda Boluspor'a üstün olduğu için ligde kalacaktı. Takım, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

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