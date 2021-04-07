Bir basketbol hakeminin maç günlüğü (2)
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Bir basketbol hakeminin maç günlüğü (2)

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Spor

Türk basketbolunun deneyimli hakemleri Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz ve Semih Vural, bir maç gününü nasıl geçirdiklerini Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle paylaştı.

Türk basketbolunun deneyimli hakemleri Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz ve Semih Vural, bir maç gününü nasıl geçirdiklerini Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle paylaştı.

Dünyanın en popüler sporlarından biri olan basketbolda hakemler bir maça nasıl hazırlanır, maç öncesi ve sonrasında neler yaparlar, stres yönetimiyle nasıl başa çıkarlar?

Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz ve Semih Vural'ın, ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor ile Büyükçekmece Basketbol arasında oynanan maçın gününü nasıl geçirdiklerini AA ekibi görüntüledi.

Şehre maçtan bir gün önce geliyorlar

Hakemler, görevlendirildikleri maçın oynanacağı şehre bir gün önceden geliyor.

Maç sabahı kahvaltıda buluşan hakem üçlüsü daha sonra yaklaşık 1 saat süren toplantı yapıyor.

Toplantıda, takımların bir önceki maçta neler yaptıklarının, muhtemel senaryoların konuşulduğu geniş kapsamlı bir konuşma yapılıyor.

Maçtan 45 dakika önce salona gelen hakemler işe parkeyi ve teknik konuları kontrol ederek başlıyor.

Maç sonu videolu analiz

Karşılaşma sona erdikten sonra hakemlerin işi bitmiyor.

Henüz duşlarını bile almadan hakemler aralarında maçın değerlendirmesini yapıyor. Daha sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) görevlisi bekleniyor. MHK'den gelen görevli elindeki bilgisayar ve tuttuğu notlarla hakemlere maç içindeki hatalarını veya dikkat etmesi gereken noktaları gösteriyor.

Oldukça ayrıntılı yapılan bu toplantı yarım saati geçiyor. Bu toplantıdan sonra hazırlıklarını tamamlayan hakemler salondan ayrılan en son görevliler oluyor. Maçtan bir gün önce başlayan görev, karşılaşmadan bir gün sonra şehirlerine giderek sona eriyor.

Yener Yılmaz hazırlıkları anlattı

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da görev yapacak deneyimli hakem Yener Yılmaz, maç öncesi hazırlıklarını şöyle anlattı:

"Bizim için maçlarla ilgili hazırlık 1 hafta önce başlıyor. Atamamız yapıldığında internet üzerinden kilitli bir sistemden öğreniyoruz. Maçımızı öğrenince ekip arkadaşlarımızla bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz. Seyahat programını, takımlar için nasıl çalışma yaparız, bunun planlamasını yapıyoruz. Takımların bir önceki maçından görüntüleri izliyoruz. Takımların istatistik analizini yaparak ekibimiz içinde bazı bilgileri topluyoruz. Takımların eksiklerini takip ediyoruz ve maça hangi eksiklerle çıkacaklarını konuşuyoruz."

Maçtan bir gün önce karşılaşmanın oynanacağı şehre gittiklerini aktaran Yılmaz, "Maç sabahı hakemler olarak detaylı bir toplantı yapıyoruz. Hafta boyunca topladığımız bilgileri burada konuşuyoruz. Daha öncesinde takımların maçlarında yaşanmış tehlikeli pozisyonlar üzerinde duruyoruz. Oyun anlayışlarına bakıyoruz. Olası senaryolara hazırlanıyoruz. Sonuç olarak sahada reaksiyon sürecimiz çok az. Maç öncesi ne kadar önlem alırsak o kadar az problem yaşarız." diye konuştu.

"Hatalarımızı aza indirmek için sıkı çalışıyoruz"

Yener Yılmaz, maçlardan sonra eleştiri dozunun kaçmasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Sonuç olarak toplumdan ayrı yaşamıyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz var. Onlar da sonuç olarak bizimle aynı ortamı soluyorlar. Bu eleştirilerden bağımsız olmak mümkün değil. Mesleğimiz gereği bazı şeyleri tabii kabul ediyoruz. Ama bazen canımızın sıkılmaması mümkün değil. Bizim yaptığımız şey bütün mental çalışmalarla bunların etkisini aza indirmek. Maçın sonlarına doğru gelindiğinde hata olduğunu düşünülen pozisyonlar ertesi gün kamuoyunda sıkça konuşulabiliyor. Hatalarımızı aza indirmek için sıkı çalışıyoruz. Ne 'geçmişte hata yapmadım' diyen bir hakem vardır ne de 'gelecekte yapmayacağım' diyen bir hakem vardır. Önemli olan bu hataların işin bir parçası olduğunu kabul etmek. Bazen net kural dahilinde verdiğimiz kararlarla da eleştiriliyoruz. Bu durumlarda birazcık taraf gözlüğüyle değil de ortadan bakmalarını rica ediyoruz."

Bir basketbol hakeminin maç günlüğü (2)
Bir basketbol hakeminin maç günlüğü (2)
Bir basketbol hakeminin maç günlüğü (2)
Bir basketbol hakeminin maç günlüğü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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