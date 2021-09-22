Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Adana Demir'in 90+6'da attığı beraberlik golünün ardından hakem Ali Palabıyık maçta son düdüğü çalış, saha kenarında ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı. Maçtan sarı kartı bulunan Rosier, koridorda ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

"BEN BUYUM"

Sahada sakinliğini koruyup, tünelde bunu başaramayan Rosier'den özür mesajı geldi. Fransız sağ bek, Maç sonunda paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Kart için üzgünüm ancak takım için savaşmaya devam edeceğim. Ben buyum" ifadelerini kullandı.

"BENİM BEYNİM VAR"

Balotelli, oyuna girip takımının ikinci golünü kaydedince Sergen Yalçın'a bir hareket yaptı. Balotelli, yıllar önce Sergen Yalçın'ın kendisine 'Bu çocuğun beyni yok' demesi üzerine, 'Benim beynim var' mesajı verdi. Maç sonu ise seviyeyi çok değiştirdi. Balotelli, Sergen Yalçın'a cinsel içerikli bir gönderme yaptı.

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