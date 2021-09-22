Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart - Haberler Spor
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Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın 3-0 öne geçip 3-3 berabere tamamladığı Adana Demir maçı, son yılların en büyük kaos ortamına sahne oldu. Her şey Balotelli'nin oyuna girmesiyle başladı ve maç sonu da gerginlik devam etti. Tünelde rakiple gerginlik yaşayan Beşiktaşlı Rosier, kırmızı kart gördü. Ardından Fransız oyuncu, "Kart için üzgünüm, ben buyum" paylaşımı yaptı.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Adana Demir'in 90+6'da attığı beraberlik golünün ardından hakem Ali Palabıyık maçta son düdüğü çalış, saha kenarında ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı. Maçtan sarı kartı bulunan Rosier, koridorda ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Koridorda kavgaya karışan Rosier'e sürpriz kırmızı kart

"BEN BUYUM"

Sahada sakinliğini koruyup, tünelde bunu başaramayan Rosier'den özür mesajı geldi. Fransız sağ bek, Maç sonunda paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Kart için üzgünüm ancak takım için savaşmaya devam edeceğim. Ben buyum" ifadelerini kullandı.

Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart

Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Koridorda kavgaya karışan Rosier'e sürpriz kırmızı kart

"BENİM BEYNİM VAR"

Balotelli, oyuna girip takımının ikinci golünü kaydedince Sergen Yalçın'a bir hareket yaptı. Balotelli, yıllar önce Sergen Yalçın'ın kendisine 'Bu çocuğun beyni yok' demesi üzerine, 'Benim beynim var' mesajı verdi. Maç sonu ise seviyeyi çok değiştirdi. Balotelli, Sergen Yalçın'a cinsel içerikli bir gönderme yaptı.

Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Koridorda kavgaya karışan Rosier'e sürpriz kırmızı kart

Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart
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Yorumlar (1)
Kenan Tetik:Balotelli iyi ayar verdi kimsede cesaret edip yaklaşamadı ağlama 8taş ağlama
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Haber: Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart - Haberler Spor
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