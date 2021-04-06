"Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı" - Tanıtım filmi
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"Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı" - Tanıtım filmi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İdlib bölgesinde yapılan yardım çalışmalarının yer aldığı video klip ANKARA - "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı", Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlendi.

İdlib bölgesinde yapılan yardım çalışmalarının yer aldığı video klip ANKARA - "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı", Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlendi.

'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı' - Tanıtım filmi
'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı' - Tanıtım filmi
'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı' - Tanıtım filmi
'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı' - Tanıtım filmi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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