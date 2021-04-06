"Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı" - Tanıtım filmi
İdlib bölgesinde yapılan yardım çalışmalarının yer aldığı video klip ANKARA - "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı", Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlendi.
İdlib bölgesinde yapılan yardım çalışmalarının yer aldığı video klip ANKARA - "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı", Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı