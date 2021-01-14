BiP'in yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaştı

İletişim ve yaşam platformu BiP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştığını açıkladı. Platformun, toplamda 60 milyondan fazla indirildiğini duyurdu.

Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP'in, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştığı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildiği açıklandı. Platformun kullanıcılara, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, 'acil durum butonu', 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi özellikler sunuyor. Ayrıca BiP'te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor.

"UYGULAMA MARKETLERİNDE ÜST SIRADA"

Açıklamanın devamında, "Son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde 'Ücretsiz En Popüler' ve 'Trend Olanlar' kategorisinde üst sıraya taşındı. BiP, 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. BiP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor" denildi.

"KULLANICILARIMIZIN HASSASİYETLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Operatör bağımsız 192 ülkede kullanıma sundukları BiP'in sadece ülkemizde değil Pakistan, Hindistan, Almanya, Suudi Arabistan'da kullanıldığını, bu ülkelerde günlük 1.5 milyona yakın kullanıma ulaştıklarını ve bu durumdan ötürü büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Turkcell olarak yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı