Binlerce kişi Brexit ve Johnson'a karşı yürüdü
Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.
Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.
Kaynak: Dunya.com
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