Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den Dünya Çevre Günü mesajı Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekinci mesajında, bilginin modern teknoloji ile buluşmasına bağlı olarak dünyanın birçok alanda hızla değişip geliştiğini, buna paralel olarak da tabiatta da daha büyük tahribata neden olduğunu belirtti.

İnsanları çevre konusunda duyarlı olmaya davet eden Ekinci, "Sanayi ve teknoloji, yoğun yaşam tarzı, farklı sektörlere ait bilinçsiz kullanım süreçleri, kontrolsüz tüketim alışkanlıkları, plansız endüstrileşme, sınırlı doğal kaynakların ölçüsüz kullanımı ve atıklar insanlığın önüne telafisi imkansız sorunlardan biri olarak çevre kirliliğini getirmektedir. Yaşadığı çevrenin emanetçisi olan insanın hem yaşadığı zamanlar hem de sonraki zamanlar için habitat hassasiyeti ile davranması gerekir." ifadelerini kullandı.

Ekinci, önlem alınmadığı takdirde dünyadaki tüm canlıların yaşam alanlarının bozulmaya devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle; sağlıklı ve huzurlu yarınlar için çevre bilinci gelişmiş, canlı ve cansız her varlığa sevgi ve şefkatle davranan nesiller yetiştirmeliyiz. Yaşanabilir bir çevreyi sonraki zamanlara aktarmak hepimizin ortak görev ve sorumluğudur. Bu kapsamda, mevcut doğal potansiyelin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yöntemiyle yönetilmesine imkan sağlayacak tedbirleri hayata geçirmek, bizler için son derece önemlidir."

Ekinci, bütün vatandaşların 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA