Bingöl'de 3 köyde sera kuruldu
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Bingöl'de 3 köyde sera kuruldu

14.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:22
Bingöl'de 3 köyde sera kuruldu

Bingöl'deki 3 köyde yüzde 80 hibeli sera kuruldu.

Bingöl'deki 3 köyde yüzde 80 hibeli sera kuruldu.

Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında köylerde sera çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışmalar kapsamında 3 köyde 3 adet yüzde 80 hibeli sera kurulumu yapıldı.

Seraların kurulumunun tamamlandığını aktaran İl Müdürü İbrahim Börü, "Müdürlüğümüzce, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 3 Köyde 3 adet yüzde 80 hibeli sera kurulumu tamamlanmıştır. 240 metrekarelik seralarda vatandaşlarımız doğal yöntemlerle sebze yetiştiriciliği yaparak daha verimli ve kaliteli ürünler elde etmektedirler. Ayrıca kurulumu tamamlanan seralar hane bireylerine iş imkanı sağlarken, elde ettikleri ürünleri mevsiminden önce pazara sunup ekonomik kazançta sağlamaktadırlar. Yapılan çalışmalarla amacımız farkındalık oluşturularak seracılığın gelişmesini sağlayıp bölge ekonomisine katkı sunmaktır" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de 3 köyde sera kuruldu
Bingöl'de 3 köyde sera kuruldu
Bingöl'de 3 köyde sera kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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