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Bingöl'de 200 bin fide toprakla buluştu

Elazığ'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" projesi kapsamında üretilen ve Bingöl'e gönderilen 200 bin fide toprakla buluşturuldu.

Bingöl'de 200 bin fide toprakla buluştu
08.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:55

Elazığ'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" projesi kapsamında üretilen ve Bingöl'e gönderilen 200 bin fide toprakla buluşturuldu.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" projesi kapsamında Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi koordinasyonunda İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'nde Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 2 milyon fide üretimi yapıldı. Fidelerin büyük bir bölümü kentte başta 65 yaş üstündeki çiftçilere ulaştırıldı. 200 bin fide ise Bingöl'de gönderildi. Fidelerin 100 bin adeti Bingöl'ün çeşitli bölgelerinde, 100 bin adeti ise Karlıova ilçesinde çiftçilere ulaştırıldı.Karlıova Belediyesi'ne ulaşan fideler 100 bin adeti, Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün kontrolünde ekipler tarafından vatandaşlara dağıtılarak, toprakla buluşması sağlandı.

Covid 19 ile mücadele programı kapsamında tarımsal üretimin devamı için üretilen fidelerin ulaştığını ve dağıtımının yapıldığını aktaran ilçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl, emeği geçenlere teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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