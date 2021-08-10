Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 2008 ile 2021 yılının ilk 6 ayında evde bakım ödemelerinin toplamda 341 milyon 292 bin 630 lira olduğunu söyledi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 2008 ile 2021 yılının ilk 6 ayında evde bakım ödemelerinin toplamda 341 milyon 292 bin 630 lira olduğunu söyledi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmet modellerinin tanıtımı toplantısı, İller Bankası Çocuk Evleri Sitesinde gerçekleşti. Toplantıya İl Müdürü Aydın Polat'ın yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Orhan Varan, Ahmet Kırtay, Hasip Akça ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Şahin Çahan ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda hizmetlere dair açıklamalara bulunan Polat, kuruluşlarında toplamda 147 çocuğun olduğunu belirtti. Çocuk hizmetleri faaliyetlerine değinen Polat, "Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuk sayısı İller Bankası Çocuk Evleri Sitesinde 72, Bingöl Çocuk Evleri Sitesinde 52, ÇEKOM'da 23 olmak üzere toplam 147 çocuğumuz mevcut. 2013-2021 yıllarında koruyucu aile ödemelerine baktığımız zaman ise toplamda 37 aileye 4 milyon 14 bin 407 lira ödeme yapıldı. Koruma kararı olup işe yerleşen çocuk sayısı ise 2013 yılından 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 313 çocuğumuz işe yerleştirildi. 2007 ile 2021 yılının ilk 7 ayına baktığımız zaman toplamda 10 bin 383 kişiye 64 milyon 614 bin 414 lira destek sunuldu" dedi.

Aile ve toplum hizmetleri faaliyetleri çalışmalarını aktaran Polat, "İl merkezi ve ilçelerde görevli personelin toplam kayıt ettiği kişi sayısı 82 bin 721, görüşülen muhtar sayısının 167, 2021 yılında ziyaret edilen hane sayısı ise 3 bin 842 oldu" diye konuştu.

Engelli ve yaşlı bireyler için ücretsiz seyahat kapsamında gelir desteğinin sunulduğunu belirten Polat, "2015-2018 yılında merkez şehir içi ulaşıma 2 milyon 208 bin lira, 2016-2018 Solhan Belediyesi şehir içi ulaşıma 136 bin 800 lira, 2016-2020 Genç Belediyesi şehir içi ulaşıma 78 bin 600 bin lira, 2020-2021 merkez şehir içi ulaşıma 1 milyon 200 bin 800 lira ödeme yapıldı" şeklinde konuştu.

Yıllara göre evde bakım ödemelerini aktaran Polat, 2008 ile 2021 yılının ilk 6 ayında toplamda 341 milyon 292 bin 630 lira olduğunu sözlerine ekledi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı