Bingöl'de 100 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'de 100 köy yolu kardan kapandıBİNGÖL'DE etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl'de 100 köy yolu kardan kapandı
BİNGÖL'DE etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kent merkezi ve ilçelere bağlı 100 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
TAZİYE DÖNÜŞÜ MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Bingöl merkeze bağlı Çevrimpınar köyündeki taziyeden dün akşam saatlerinde dönenler, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. İhbarla olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtardı.