Binance çöktü mü? Binance bakım çalışmasına mı girdi?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? Binance çöktü mü? Binance bakım çalışmasına mı girdi?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, saatlerdir para çekme ve yatırma gibi temel fonksiyonları devre dışı bıraktı. Yaklaşık olarak sabah 06.00 civarında birçok kullanıcı Twitter üzerinden Binance'e erişemediğini vurgulamıştı ve Binance bu şikayetler sonrası harekete geçti.

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

BİNANCE GEÇİÇİ BAKIM MODUNA GİRDİ!

CZ, yayınladığı ilk gönderide bunun bir hafıza sorunu olduğunu vurgulayarak "kısa sürede çözülecek, anlayışınız için teşekkürler" ifadesini kullandı. CZ'nin bu esnada bir tweet atıp sildiği de gözlerden kaçmadı. Bundan yaklaşık 1 saat önce "sorun yaklaşık olarak 30 dakikada çözülecek" ifadesini kullanan Changpeng Zhao, hala bunu başarmış sayılmaz.

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Binance tarafından yayınlanan resmi açıklamada ise bunun "geçici sistem bakımı" olduğu vurgulandı. Binance'in bu bağlamda para çekme, yatırma, spot ile marjin alım satım, P2P işlemleri, OTC alım satımları, birikim ve geri ödeme gibi birçok fonksiyonu askıya alması kullanıcıları mağdur etmiş olabilir.

Binance'e Tepki Büyüyor

Binance'in şu an hizmet veren tek platformunun ise Binance Futures olduğu biliniyor. Changpeng Zhao, fonların ise tamamen güvende olduğunu vurguladı. CZ, mühendislerle telefonda olduğunu ve bu durumun kendisini de strese soktuğunu belirtse de sistem hala eski haline dönmüş sayılmaz.

Binance CEO'sunun tweetlerinin altına bakıldığında ise Türkiye'deki topluluk da dahil birçok kişinin boğa döneminde yaşanan bu sorundan şikayetçi olduğu görülüyor. Dünyanın en büyük kripto para borsasının olası fiyat hareketlerinde bu şekilde sorunlar yaşaması ise birçok kripto para yatırımcısı için net zarar anlamına geliyor.

CZ, 07.45 itibarıyla yayınladığı gönderisinde ise güncellemenin tamamlandığını ve sistemin 08.00 itibarıyla eski haline döneceğini açıkladı. Son günlerde fiyat rekoru kıran BNB ve Pancake'in de bu güncelleme nedeniyle fiyat düşüşü yaşadığı gözlerden kaçmıyor.