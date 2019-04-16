Binali Yıldırım: "Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK'dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükunetle beklemelidir."

"Sandık başındaki yapı ittifaktan dolayı bu seçimlerde biraz farklı olmuştur"

"Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK'dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükunetle beklemelidir. Bunun dışında yapılacak her türlü taşkınlık sürece zarar verir"

Kaynak: İHA