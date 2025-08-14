BİM, ŞOK, A101 kırtasiye malzemeleri ne zaman gelecek? BİM kırtasiye aktüel ürünler listesi açıklandı mı?

"BİM kırtasiye ürünleri ne zaman satışa çıkacak?", "A101 okul malzemeleri kataloğu ne zaman yayınlanacak?" ve "ŞOK kırtasiye malzemeleri hangi tarihte geliyor?" gibi sorular, internet üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Her yıl okula dönüş döneminde uygun fiyatlı kırtasiye ürünleri sunan zincir marketler, 2025 yılı için de hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle veliler için kırtasiye alışverişinde indirimli dönemler büyük önem taşıyor. Peki, 2025 yılında BİM, A101 ve ŞOK kırtasiye ürünlerini ne zaman satışa sunacak? İşte detaylar...

BİM KIRTASİYE MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?

BİM, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kala kırtasiye ürünlerini satışa sunacak. Tahmini tarih 22 veya 29 Ağustos 2025 olarak öne çıkıyor. BİM kırtasiye kataloğu yayınlandığında defter, kalem, çanta, silgi ve okul araç gereçlerinde cazip indirimler bekleniyor.

A101 OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?

A101, genellikle ağustos son haftasında kırtasiye ürünlerini raflara yerleştiriyor. 2025 yılı için A101 kırtasiye ürünlerinin 26–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında satışa sunulması bekleniyor. A101 aktüel kataloğu yayımlandığında kampanya ürünleri netleşecek.

ŞLOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

ŞOK Market, geçmiş dönemlerde kırtasiye kampanyalarına ağustos ortasında başlamıştı. 2025 yılı için ŞOK kırtasiye ürünlerinin 14–20 Ağustos 2025 haftasında gelmesi tahmin ediliyor. ŞOK aktüel kataloglarında okul çantası, suluk, kalemlik, boya seti ve daha birçok üründe indirimli fiyatlar yer alacak.