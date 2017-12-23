Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Orkun Yurttaş, Uygar Kurt, Halil ErkoçOGM Ormanspor: Simay Karaman 3, Thomas 16, Alperi Onar 8, Kulichova, Melisa Can 10, Ivankovic 11, Damla Gezgin 5, Nihan DemirkolCanik Belediyespor: White 18, Saynur Tozlu 2, Murph 23, Gizem Yavuz 10, Warley 5, Begüm Dalgalar...
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Uygar Kurt, Halil Erkoç
OGM Ormanspor: Simay Karaman 3, Thomas 16, Alperi Onar 8, Kulichova, Melisa Can 10, Ivankovic 11, Damla Gezgin 5, Nihan Demirkol
Canik Belediyespor: White 18, Saynur Tozlu 2, Murph 23, Gizem Yavuz 10, Warley 5, Begüm Dalgalar 2, Duygu Fırat 2, Ceren Gökdemir, Pelin Gürçavdı
1. Periyot: 9-16
Devre: 27-28
3. Periyot: 47-45
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 62-53 yendi.
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