Bill Gates: Bitcoin madenciliği iklime zarar veriyor
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Bill Gates: Bitcoin madenciliği iklime zarar veriyor

25.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:52
Bill Gates: Bitcoin madenciliği iklime zarar veriyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji kullanımı nedeniyle çevre için zararlı olduğunu ve iklime zarar verdiğini söyledi.

Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin'in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın, enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla binlikte, vakfının, "çok düşük transfer ücreti" olacak kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu söyledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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