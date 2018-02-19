AFRİN HAREKATI'NDA 31. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Biliyor Musunuz?

"Fark Yaratan" Her Yerde Sanat Derneği'ni; Beyond24 İstanbul'u; Divan Otelleri'nin vejeteryan ya da glütensiz mönüsünü; Boat Show Eurasia Kara Fuarı'nı; Harvey Nichols'taki çikolatadan tabloyu; Blue Man Group'un gösterilerini biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

"Fark Yaratan" Her Yerde Sanat Derneği'ni; Beyond24 İstanbul'u; Divan Otelleri'nin vejeteryan ya da glütensiz mönüsünü; Boat Show Eurasia Kara Fuarı'nı; Harvey Nichols'taki çikolatadan tabloyu; Blue Man Group'un gösterilerini biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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