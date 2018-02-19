"Fark Yaratan" Her Yerde Sanat Derneği'ni; Beyond24 İstanbul'u; Divan Otelleri'nin vejeteryan ya da glütensiz mönüsünü; Boat Show Eurasia Kara Fuarı'nı; Harvey Nichols'taki çikolatadan tabloyu; Blue Man Group'un gösterilerini biliyor musunuz?