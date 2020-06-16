Bilim Kurulu Üyesinden Artan Vaka Sayıları Açıklaması Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabı üzerinden normalleşme süreci ile birlikte artan vaka sayıları ile ilgili

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabı üzerinden normalleşme süreci ile birlikte artan vaka sayıları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemini belirten Prof. Dr. Özlü, pandemi sürecinin ne kadar süreceği ile ilgili bir tahminde bulundu.

Artan Vaka Sayıları Devam Edecek mi?

Normalleşme süreci ile birlikte vakalar hızlı bir şekilde artmaya başladı. 10 Haziran tarihinde vaka sayısı 922 iken 15 Haziran itibarıyla vaka sayısı 1592'ye yükseldi. Prof. Dr. Özlü, artan vakalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özlü, Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme sonrası bir miktar vaka artışı beklenen bir durum. Asıl olan bu artışın miktarı ve devam edip etmeyeceği. Bugün, önceki 3 güne göre artış daha sınırlı. Tedbirlere uyarak normalleşmeliyiz. Eskiye dönemeyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özlü, "Filyasyon çalışmaları, sorunun nerelerden kaynaklandığını gösterir. Vaka artışının gözlendiği kentlerde il pandemi kurulları, bu verilere göre alacakları kararlarla kontrolü sağlayabilirler" ifadelerine yer verdi.

Salgının ne kadar süreceği ile ilgili tahminde bulunan Prof Dr. Özlü, "Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Salgını azdırmadan normalleşme mümkün. Yeni dönemi şöyle tanımlayabiliriz. Maske, mesafe ve hijyenden ödün vermeden, eskiden yaptığın herşeyi yapabilirsin" açıklamasında bulundu.

Normalleşme sonrası bir miktar vaka artışı beklenen bir durum. Asıl olan bu artışın miktarı ve devam edip etmeyeceği. Bugün, önceki 3 güne göre artış daha sınırlı. Tedbirlere uyarak normalleşmeliyiz. Eskiye dönemeyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. 1

— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 15, 2020