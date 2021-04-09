Bilecik'te patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı

Bilecik'te patlayan boru nedeniyle suyun metrelerce havaya yükselmesi sonucu tonlarca su boşa aktı.

Bilecik'te patlayan boru nedeniyle suyun metrelerce havaya yükselmesi sonucu tonlarca su boşa aktı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık yolu üzerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı.

Borudan geçen su metrelerce havaya yükseldi. Tonlarca su metrelerce yukarıya çıkarak boşa aktı.

Bölgeye giden belediye ekipleri, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı