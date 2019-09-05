Bilecik'te "Okul güvenliği ve Koordinasyon" toplantısı

05.09.2019 17:47

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Okul güvenliği ve Koordinasyon" toplantısı gerçekleştirildi.



İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuklar için uygulayacakları kurallarda çok sıkı olacaklarını ifade etti. Şentürk, "Eğitim öğretimde ihmal edeceğimiz, müsemma göstereceğimiz yanlış bir husus, ciddi sıkıntı oluşturabilecek, telafi edilemeyecek olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Servis şoförleri ve kantin görevlileri yanlış davranışlar oluşturacak şekildeyse onlara müsamaha gösteremeyiz, göstermeyeceğiz. Okul idaresi olarak gereken asayişin sağlanması için gerekli tedbirleri alacağız. Sorunlarımızı mümkün mertebe kendi içimizde çözmeye çalışacağız, Çocuklar bizim için değerlidir. Etkin bir iletişim dilimiz olacak. Çocukların iletişim dilini iyi öğrenebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için onlara fırsat sunacağız. Eğitimle ilgili olarak her noktada donanımlı insan yetiştirelim istiyoruz. Okul idaremize çok iş düşüyor. Orkestra şefleri onlar. Süreç içerisinde gördüğümüz eksik, yanlış varsa oturacağız, konuşacağız, görüşlerimizi paylaşacağız ve müdahale edeceğiz" dedi.



"Kişisel becerileri gelişecek"



Çocuklara kısa film çekme ödevlerinin yanında, farklı projeler uygulayacaklarının altını çizen Vali Şentürk, "Bu ödevler hayata daha güzel bakma alışkanlığı kazandırır. Baktığın güzel şeyleri kayıt altına almak beceridir. Hayata hazırlama, kendilerini ifade edebilmek kişisel el becerileri, zihinsel becerileri geliştirmek gibi sonuçlar olacak. Aileyle daha çok zaman geçirme, çocukla daha çok ilgilenme gibi faydaları olacaktır. Çocuklarımızı anlamlı meşgul edersek, anlamlı meşguliyetlerle koşturursak, kötü alışkanlıklara fırsat bulamazlar. Bilecik'in imkan ve kabiliyeti buna yeterlidir. Yeni eğitim öğretim yılının öncelikle çocuklarımızın güvenliği, huzuru ve mutluluğunun sağlandığı gerçekten nitelikli eğitim alabildikleri bir formatta geçmesini diliyorum" ifadesine yer verdi.



Okul güvenliği hakkında yapılan sunumlarla sona eren toplantıya; Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, eğitim kurumları müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA