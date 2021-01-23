Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

23.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:28
Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te ışıklı kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te ışıklı kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Ç. idaresindeki 26 PY 416 plaka otomobil ile Adem A. yönetimindeki ki 11 TA 111 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisindeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazada, Rukiye K. (60), Gülser Ç. (29) ve 6 yaşındaki Elif Ada Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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