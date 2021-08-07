Bilecik'te, 80 üreticiye bin 250 arı kovanı dağıtıldı
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Bilecik'te, 80 üreticiye bin 250 arı kovanı dağıtıldı

Bilecik'te, 80 üreticiye bin 250 arı kovanı dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Ekonomi

Bilecik'te, "Modern ve teknik arıcılık yolunda Bilecik kovan" Dağıtım Projesi kapsamında üreticilere bin 250 arı kovanının dağıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik'te, "Modern ve teknik arıcılık yolunda Bilecik kovan" Dağıtım Projesi kapsamında üreticilere bin 250 arı kovanının dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ile üreticilerin katıldığı dağıtımda, proje ile İl Özel İdaresinin kaynakları ve üreticilerin katkısıyla, 80 üreticiye bin 250 adet arı kovanı dağıtıldığını kaydetti.

Projenin üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Kadiroğlu, "İlimiz 13 bin arı kolonisine sahip. Projeler sayesinde hedefimiz 50 bin koloniye ulaşmak. Bilecik'te arı yetiştiriciliğinin ve Bilecik balının ülke çapında bir marka haline gelmesi için çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Yoldaş da Bilecik'teki arıcılık sektörünün hazırlanan projelerle, hem ilin ekonomisine hem de milli ekonomiye katkı sağlayacağını dile getirerek, proje ile ilin ekonomisine 1 milyon 500 bin lira katkı sağlanacağını, varroa mücadele projesi ile de 2 milyon lira kaybın milli ekonomiye tekrar kazandırılacağını belirtti.

Arıcılıktan doğrudan elde edilen bal, polen, arı sütü, propolis, balmumu gibi ürünler ve dolaylı olarak polinasyon yoluyla bitkisel üretim katkısıyla kent ekonomisine yıllık en az 100 milyon lira katkı sağlanacağını tahmin ettiklerini bildiren Yoldaş, şunları kaydetti:

"Proje ile ilimizde arıcılık yapan ve Arı Yetiştiricileri Birliğine üye çiftçilerimizin daha modern arıcılık işletmelerine dönüşmesini sağlayacağız. Yeni tip kovanlarla bal, polen ve propolis üretimini artırarak çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Eski tip kovanlarda yapılan üretimden yeni tip kovanlara geçilerek teknik arıcılık yapılmasını sağlanacak ve ürün kalitesini artıracağız. Yeni tip polen tuzaklı kovanlarla polen üretimini de teşvik ederek yeni ürünlerin üretimi sağlanarak piyasaya aktarımını sağlamış olacağız. Aynı zamanda ekonomik olarak da yetiştiricinin gelir düzeyinin artmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Konuşmaların ardından üreticilere kovan ve sertifikaları dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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Bilecik'te, 80 üreticiye bin 250 arı kovanı dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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