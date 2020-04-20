SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir atandı - Spor
Kırıkkale, Erzincan, Bilecik, Spor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir atandı

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 1,5 yıldır araştırma görevlisi olarak çalışan Yasin Özdemir, uzun zamandır vekaleten yönetilen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atandı.

20.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:56
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir atandı

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 1,5 yıldır araştırma görevlisi olarak çalışan Yasin Özdemir, uzun zamandır vekaleten yönetilen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlünde araştırma görevlisi çalışan Yasin Özdemir'i bugün itibariyle Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atadı. İl Müdürlüğüne atanan Yasin Özdemir, göreve başlarken, ilk ziyareti kurumlarından sorumlu Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse'ye yaptı.

Yasin Özdemir kimdir;

Uzun yıllar gençlik ve spor alanında çalışmalar yapan Yasin Özdemir, 1977 yılında Almanya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden 2001 yılında mezun olan Özdemir, Yüksek Lisans Eğitimini ise Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2001 yılında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde başladığı memuriyet hayatında farklı hizmet birimlerinde uzman olarak çalıştı. 2005 yılından itibaren 10 yılı vekaleten olmak üzere 12 yıl süreyle Erzincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü yaptı. Ayrıca kurumda atletizm, basketbol ve masa tenisi branşlarında antrenörlük yaptı. Ulusal ve Uluslararası çok sayıda proje hayata geçiren Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Özdemir iyi derecede Almanca biliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Transferi an meselesi Spor
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Transferi an meselesi
Alanyaspor'dan N'Sakala tepkisi: Devreye giren takıma cephe alırız Spor
Alanyaspor'dan N'Sakala tepkisi: Devreye giren takıma cephe alırız
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Spor
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Dünya yıldızı, birliğine teslim oldu! 3 hafta askerlik yapacak Spor
Dünya yıldızı, birliğine teslim oldu! 3 hafta askerlik yapacak
F.Bahçe'nin yıldızı için çarpıcı iddia: Milli takımda bana saldırdı Spor
F.Bahçe'nin yıldızı için çarpıcı iddia: Milli takımda bana saldırdı
Ronaldinho'nun ev hapsi cezasını çektiği otelden isteği şaşırttı Spor
Ronaldinho'nun ev hapsi cezasını çektiği otelden isteği şaşırttı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Ebru Şallı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Lionel Messi Burak Yılmaz Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir atandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:13:12. #1.14#
title