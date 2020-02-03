Haberler » Spor » Bilardoya bayan ilgisi - Spor

Bilardoya bayan ilgisi

Adıyaman'da son yıllarda bilardo sporuna bayanların ilgisi artıyor.

03.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:17
Bilardoya bayan ilgisi

'da son yıllarda bilardo sporuna bayanların ilgisi artıyor.


Adıyaman, bayan sporcuların bilardoya ilgisi ve bu spor dalında gösterdikleri başarılı ve azimli çalışmalar nedeniyle 2017 yılında örnek il seçildi. 15-29 Şubat tarihlerinde 'da gerçekleştirilecek olan 1. Etap 3 Bant Bilardo Şampiyonasına Adıyaman'dan 6'sı bayan, 9 sporcu katılacak.


Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezinde çalışmalarını sürdüren bilardocular, turnuvaya gitmek için sponsor arıyor.


Türkiye Bilardo Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Yağar, bu yıl 9 kişilik bir ekiple Adıyaman'ı temsil edeceklerini belirterek, "Yılda ortalama üç turnuvaya katılıyoruz. İş dünyasından sponsor desteği alınırsa daha büyük başarılara imza atabilir. Bayan sporcularımız başarılara imza atıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğinin yanında iş adamlarımızın da sponsor katkısı vermesini bekliyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler