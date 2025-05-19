Bilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adayı olacak mı? Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olacağı ile ilgili iddialara cevap verdi. Peki, Bilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adayı olacak mı? Detaylar...

BİLAL ERDOĞAN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin detayları aktardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin tamamen ücretsiz olacağını belirten Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında çıkan iddialara da net cevap verdi. Bilal Erdoğan, 'Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum.' dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali ile ilgili A Haber'de canlı yayın programına konuk olan Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Bilal Erdoğan açıklamasında, "Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım!" şeklinde konuştu.