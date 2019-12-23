Bilal Çavuş, Develispor'da

23.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:29

Kayseri Süper Amatör Küme'nin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Develispor, devre arasında ilk transferini gerçekleştirdi.



Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele eden ve ligin ilk yarısını 30 puanla averajla zirvede tamamlayan Develispor'da ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmaları başladı. 02 Ocak'ta başlayacak olan ikinci transfer dönemi öncesi Develispor, eksik bölgelerine takviye için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken.



Kırmızı-Siyahlılar son olarak Gümüşlük Gençlikspor'da forma giyen stoper Bilal Çavuş'u renklerine bağladı. Ligin ikinci yarısında Develispor forması giyecek olan Bilal, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Boluspor, Anagold 24 Erzincanspor, Dalyanspor, Talasgücü Belediyespor, Didim Belediyespor, Bozdoğan Belediyespor ve son olarak Gümüşlük Gençlikspor formaları giydi.



Bilal Çavuş'un oynadığı maç sayıları ve golleri;



U21 Ligi- 83 maç 3 gol



TFF 3.Lig- 6 maç



U18 Ligi - 18 maç



BAL Ligi- 10 maç 1 gol



Akademi Ligi U18 - 15 maç - KAYSERİ

Kaynak: İHA