Bikini giymeyi reddeden Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi

Norveç'te kadın plaj hentbol takımı oyuncuları, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası maçında İspanya karşısına bikini yerine şort giyerek çıkmıştı. Karşılaşma sonrası Norveç'e Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 1500 euro para cezası verilmişti. ABD'li pop şarkıcısı Pink, Norveçli kadın voleybolculara destek verdi ve formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için takımla gurur duyduğunu belirtti.

Norveç kadın hentbol takımı oyuncuları, yönetmeliğe aykırı olarak bikini yerine şort giydikleri için para cezasına çarptırılmıştı. ABD'li ünlü şarkıcı Pink yaptığı açıklamada Norveçli hentbolcularla gurur duyduğunu belirtti.

"HELAL KIZLAR"

Pink sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı ile çok gurur duyuyorum. Helal kızlar. Cezalarınızı ödemekten memnun olurum. Böyle devam edin" ifadelerini kullandı. Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı ise Pink'e desteğinden ötürü teşekkür etti.