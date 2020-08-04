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BİK, 2020 basın çalışanları istatistiklerini açıkladı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Derlediğimiz verilere göre, ülkemizde resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2020 yılı itibarıyla 1.

BİK, 2020 basın çalışanları istatistiklerini açıkladı
04.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:04

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Derlediğimiz verilere göre, ülkemizde resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2020 yılı itibarıyla 1.051 olup gazetelerde çalışan sayılarına baktığımızda bunun 4 bin 863'ünün erkek, 2 bin 341'inin ise kadın çalışanlardan oluştuğunu görmekteyiz." ifadesini kullandı.

BİK, 81 ilde resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınların sayılarına, asgari kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, basın kartı sahipliğine, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan sayılarına dair 2020 yılı temmuz ayı itibarıyla verilerini paylaştı.

BİK'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs sürecinde her zaman olduğu gibi yine basının en büyük destekçisi olduklarını bildirdi.

Basın sektörünün salgın sürecinden asgari düzeyde etkilenmesi için çeşitli tedbirler aldıklarını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Mevzuat gereği gazetelerin yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından basınımızın olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi yönünde adımlar attık. 13 Mayıs 2020'de gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantısında süreli yayınların, koronavirüs salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mağdur olmamaları için alınan kararlardan en önemlilerinden biri de 421 gazeteye dönüşümlü yayın hakkı tanınması oldu. Bu anlamda gazetelerden ve meslek örgütlerinden olumlu geri dönüşler aldık."

"Basın sektörü pandemi sürecinde görevini ziyadesiyle yerine getirdi"

Basın sektörünün pandemi sürecinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kamuoyunun aydınlatılması açısından üzerine düşen görevini ziyadesiyle yerine getirdiğini aktaran Duran, "Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de özellikle bazı sektörlerin ekonomik açıdan ciddi hasarlar aldığını görüyoruz. Ancak ülkemizde gerek devletimizin aldığı tedbirler gerekse sektör temsilcilerinin ve gazetecilerin özverili çalışmaları bu süreci en az hasarla atlatma açısından gelecek için umut verici." ifadelerini kullandı.

Duran, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları kapsamında Gaziantep ve Konya illerinde en fazla istihdamın gerçekleştirildiğini ve toplam 3 bin 108 basın kartı sahibi gazetecinin istihdam edildiğini bildirdi.

Duran, "Derlediğimiz verilere göre, ülkemizde resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2020 yılı itibarıyla 1.051 olup gazetelerde çalışan sayılarına baktığımızda bunun 4 bin 863'ünün erkek, 2 bin 341'inin ise kadın çalışanlardan oluştuğunu görmekteyiz. Ayrıca, çalışanların eğitim düzeyine baktığımızda iletişim fakültesi ve iletişimle ilgili ön lisans mezunu 1.177 genç arkadaşımızın istihdamı bizim için olumlu bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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