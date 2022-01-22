Biga'da kar yağışı etkili oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Dün gece geç saatlerde başlayan ve sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde de etkili oldu.

Biga Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Karaağaç, Kazmalı, Çömlekçi, Paşaçayı, Ramazanlar, Ahmetler, Elmalı, Yeşilköy, Kaynarca, Ilıcabaşı, Sarnıç Obalar, Sarısıvat, Dikmen, Işıkeli, Arabaalan, İlyasalan, Yenimahalle ve Camialan köylerinde temizlik çalışması yapıldı.

Yol güzergahlarında kar birikintisi olan mevkiler iş makinalarıyla açıldı.