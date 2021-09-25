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Big Fish Türkiye Turnuvası İzmir'de başladı

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Spor
Big Fish Türkiye Turnuvası İzmir'de başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Big Fish Turkiye Turnuvası, Türkiye ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden katılan 54 ekiple başladı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Big Fish Turkiye Turnuvası, Türkiye ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden katılan 54 ekiple başladı.

Çeşme Marina'dan bugün sabah denize "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" teması ve "Büyük Balığın Peşinde" sloganıyla açılan balıkçılar, gün sonunda karaya 6 bluefin orkinos ile döndü.

Hakemlerin balıkların boy ve kilo değerlendirmesi sonucunda İshak Coşkun, Murat Baş, İbrahim Bürçün, Serdar Bürçün'den oluşan ALAMATRA ekibinin 48 kilo, Bekir Kasapoğlu, Çoşkun Saraner, Mert Ayken, Şükrü Sağlam, İsmail Kral, Timur Kasapoğlu, Reşat Kasapoğlu'ndan oluşan FRIENDSHIP ekibinin 48,5 kilo, Suat Yiğit, Yasin Çinkaya, Tayfun Çetinbay, Oğuzhan Durmaz'dan oluşan FBR-ORKI TEAM ekibinin 61 kilo, Mehmet Öztoprak, Vahap Kavlak ve Kemal Özekici'den oluşan Trident Ava ekibinin 65 kilo, Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Burhan Çavuşoğlu, ve Tahir Uğur'dan oluşan Baracuda ekibinin 88 kilo bluefin orkinos dereceye girdi.

Hakan Kerman, Senem Karabulut, Yiğit Karabulut, Korhan Karaalp'den oluşan MELİSA K ekibinin karaya getirdiği 32,5 kiloluk bluefin orkinos turnuvanın 40 kilo sınırının altında kaldığından dereceye giremedi.

Yakalanan balıkların "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" teması ile hakem gözetiminde canlı olarak boyunun ölçülüp sağlıklı olarak denize geri salındığı, Yakala-Bırak-Yaşat kategorisinde 125 santimetre ile 145 santimetre arasında 12 bluefin orkinos yakalayan ekiplere pankartlar takdim edildi.

Turnuva, yarın da denize açılacak olan ekiplerin getireceği son balıkların ağırlıklarının toplanması ve ödül töreniyle sona erecek.

AA / Göksel Kayseri - Spor Haberleri
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