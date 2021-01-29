Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor
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Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor

29.01.2021 20:04 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:08
Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor

Leeds United teknik direktör Marcelo Bielsa, adı Galatasaray ile anılan futbolcusu Ezgjan Alioski'nin transferiyle ilgili, "Takımda kalmak istiyor. Alioski Leeds'te kalmayı seçiyorsa, Leeds de onu seçecek" ifadelerini kullandı.

Premier Lig ekibi, Leeds United'da teknik direktör Marcelo Bielsa, Ezgjan Alioski'nin adının Galatasaray ile anılması üzerine basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Alioski Galatasaray'a gidecek mi?" sorusunu yanıtlayan Arjantinli teknik adam, "Alioski'nin kalıp kalmayacağı konusunda benim sadece bir düşüncem olabilir, önemli olan tek şey, o takımda kalmak istiyor. Bir oyuncunun kalıp kalmayacağı konusunda en önemli şey, oyuncunun kalıp kalmamak istemesidir. Oyuncu kulübünü seçer, sonra da kulüp onunla ilgili kararlar verir. Alioski Leeds'te kalmayı seçiyorsa, Leeds de onu seçecek" dedi.

Galatasaray'ın Marcelo Saracchi'nin yerine düşündüğü belirtilen 28 yaşındaki Makedon sol bekin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

HÜCUMCU SOL BEK

Schaffhausen, Lugano ve Leeds formaları giyen Alioski, kariyeri boyunca çıktığı 354 maçta, 50 gol atıp, 43 de asist yaptı. Defanstaki başarılı futbolunun yanı sıra skora da büyük katkı yaptı.

GALATASARAY'DA BEKLER GİDİYOR

Galatasaray'ın üç beki Marcelo Saracchi, Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'in sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Talihsiz bir kaza geçiren Omar'ın sahalara dönüp dönmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılarda hem sol hem de sağ bek transferi bekleniyor.

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