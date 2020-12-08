Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir
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Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir

08.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:43
Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yeni yılda vergi artırımına gidip gitmeme durumu analiz edilmeye başladı. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kudlow'a göre, Biden'ın olası bir vergi artırımı piyasalarda ağır hasara yol açacak.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Joe Biden'in ocak ayında göreve geldikten sonra büyük bir vergi artırıma gitmesi potansiyeli olduğunu söyledi. Kudlow, söz konusu kararın alınması halinde, piyasalar ve kendisi için "büyük bir endişe" oluşacağını vurguladı.

PİYASALARDA AĞIR HASARA YOL AÇACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Kudlow aynı zamanda, yapılacak bölme bir artırımın piyasalarda ağır hasara yol açacağını savundu. Larry Kudlow, Washington Post'a verdiği demeçte Biden'in Hazine Bakanı olarak Janet Yellen'i seçmesini "iyi bir seçim" olarak değerlendirdi.

"YELLEN VERGİ ARTIRIMINA KARŞI ÇIKACAK"

Kudlow, Yellen'in gelecek yıl Biden'e bir vergi artırımı yapmamasını söyleyeceğine, hemen yapılacak bir vergi artırımına karşı çıkacağına inandığını da belirtti.

Haber Yorumları (2)
LOYLOYLOYLOY: Bahane hazır kasada metelik kalmamış .biden yaptı sebebi buydu
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EMSALETTİN: Devalüasyon olacak sebebi Biden olacak! Hadi oradan hadi oradan!
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